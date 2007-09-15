Азаров проти ідеї Тимошенко щодо рапсу та біопалива

Виконуючий обов`язки прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ виступає проти ідеї значного збільшення посівів рапсу за рахунок зернових і називає її абсурдною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Донецьку, коментуючи ідею Юлії ТИМОШЕНКО, яка за його словами, пропонує вивести з сівозміни 8 млн. га під посіви рапсу для виробництва біопалива.

«Ну абсолютно абсурдна ідея. Ось тоді нас чекають ціни на внутрішньому ринку (зерна – УНІАН) в 350 доларів за тонну. Що означає 8 млн. гектарів вивести з сівозміни? Це означає, ми втратимо 15 тисяч млн. тонн зерна, чи навіть більше. Отже, в країні виникне реальний дефіцит зерна», - заявив М.Азаров.

За його словами, багато країн сьогодні починають відмовлятися від біопалива через дефіцит ресурсів. «Глобальне потеплішання клімату, постійні посухи. Канада заборонила вивіз зерна зі своєї території», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко, виступаючи 8 вересня на брифінгу в Херсоні, заявила про необхідність будівництва в Україні два нових нафтопереробних заводів. Ще одним напрямком енергозабезпечення лідер БЮТ назвала використання двох мільйонів гектарів плодоносних земель в Україні для повного забезпечення країни біопаливом. На її думку, воно на сьогодні абсолютне конкурентне за ціною з нафтопродуктами і незрівнянно екологічно чистіше.