Ющенко завершив робочу поїздку на Львівщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Львівської області та відбув на Івано-Франківщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, у Львові Президент відвідав Храм Різдва Пресвятої Богородиці (УГКЦ), де взяв участь у спільній молитві. В.ЮЩЕНКО також провів зустріч з Главою Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішим ЛЮБОМИРОМ кардиналом ГУЗАРОМ. Крім того, В.ЮЩЕНКО поклав квіти до пам’ятника Папі Римському Івану Павлу ІІ біля церкви.

Президент у Львові відвідав XIV книжкову виставку-ярмарок «Форум видавців» та поспілкувався із книговидавцями. Під час відвідин «Форуму видавців» в інтерв`ю журналістам Президент повідомив, що він підписав Указ про присвоєння Львівській державній музичній академії імені М.В. Лисенка статусу національної. Глава держави наголосив, що його рішення продиктоване вагомим внеском цього навчального закладу в популяризацію та розвиток музичної освіти в Україні. Президент нагадав, що історія Львівської музичної академії розпочинається у ХІХ столітті, а серед її випускників багато видатних музикантів.

Також Президент України взяв участь у Народному Віче біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

На неділю, 16 вересня, запланована робоча поїздка Глави держави на Івано-Франківщину. В Івано-Франківську В.ЮЩЕНКО візьме участь у Народному Віче.