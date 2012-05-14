Матір Оксани Макар засипали смсками, що вона не доживе до суду
Надходять і смс з вимогами повернути перераховані на лікування Оксани гроші.
| Мати Оксани Макар готується до війни на суді
Мати згвалтованої і спаленої Оксани Макар Тетяну Суровицьку невідомі засипали смс-повідомленнями з погрозами, що вона не доживе до суду. Про це "Сегодня" розповіла сама жінка. Її адвокату Миколі Катеринчуку довелося звернутися в міліцію і передати всі номери телефонів, з яких приходили загрози.
«Після цього міліція розібралася з моїми недоброзичливцями, зараз загроз немає. Готуюся до суду. Хочу, щоб він був відкритим. Відчуваю, що там буде війна».
Нагадаємо, днями Катеринчук заявив, що зараз Суровицьку взяли під охорону. Щоправда, сама Суровицька цього не підтвердила: «Ніхто під будинком не чергує, але я нікого не боюся».
Наявності охорони і «наружки» не підтвердили ні в обласному УМВС, ні в облпрокуратурі.
Перше засідання суду у справі Оксани призначено на 24 травня. На лаві підсудних - троє приятелів: плиточник Євген Краснощок, екс-працівник місцевого відділу культури Максим Присяжнюк і слюсар Артем Погосян. Адвокат останнього, Іван Чуб, сказав, що поки не буде оголошувати лінію захисту на суді. За неофіційною інформацією, гвалтівники своєї провини не визнають.