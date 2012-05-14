Матір Оксани Макар засипали смсками, що вона не доживе до суду

Мати згвалтованої і спаленої Оксани Макар Тетяну Суровицьку невідомі засипали смс-повідомленнями з погрозами, що вона не доживе до суду. Про це "Сегодня" розповіла сама жінка. Її адвокату Миколі Катеринчуку довелося звернутися в міліцію і передати всі номери телефонів, з яких приходили загрози.

«Після цього міліція розібралася з моїми недоброзичливцями, зараз загроз немає. Готуюся до суду. Хочу, щоб він був відкритим. Відчуваю, що там буде війна».

Нагадаємо, днями Катеринчук заявив, що зараз Суровицьку взяли під ​​охорону. Щоправда, сама Суровицька цього не підтвердила: «Ніхто під будинком не чергує, але я нікого не боюся».

Наявності охорони і «наружки» не підтвердили ні в обласному УМВС, ні в облпрокуратурі.

Перше засідання суду у справі Оксани призначено на 24 травня. На лаві підсудних - троє приятелів: плиточник Євген Краснощок, екс-працівник місцевого відділу культури Максим Присяжнюк і слюсар Артем Погосян. Адвокат останнього, Іван Чуб, сказав, що поки не буде оголошувати лінію захисту на суді. За неофіційною інформацією, гвалтівники своєї провини не визнають.