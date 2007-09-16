Тимошенко підписала з підприємцями план дій БЮТ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Кременчуку (Полтавська область) підписала з підприємцями план дій БЮТ щодо підтримки малого та середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «блок в односторонньому порядку підписав проект плану БЮТ щодо підтримки малого та середнього підприємництва. Це тільки проект, а остаточний варіант буде готовий за день до виборів або наступного дня після виборів. Це буде директива для подальшої роботи. Думаю, ця програма буде прийнята Верховною Радою як нова урядова програма». За її словами, вона “на 99%” упевнена у тому, що новий уряд складатиметься з демократичних сил.

У плані дій БЮТ щодо підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема, йдеться про наміри змістити пріоритети з підтримки наближеного до влади великого бізнесу на сприяння середньому і малому підприємництву; впровадити в повному обсязі спрощену процедуру установи підприємницької діяльності; розробити програму бюджетної підтримки підприємців; створити страховий фонд для покриття ризиків кредитів за рахунок державних субсидій; зменшити терміни отримання ліцензій; скасувати податок на додану вартість; впровадити систему довгострокового кредитування малого і середнього бізнесу; передбачити в законодавстві довічне ув’язнення урядовців за особливо великі хабарі тощо.