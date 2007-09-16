Прес-конференція MTV Ukraine

17 вересня о 16-00 відбудеться прес-конференція MTV Ukraine. Учасники: ген.директор, старший віце-президент MTV Networks International з нових ринків Бавнет Сінг, ген.директор MTV Ukraine Євген Ступка, директор програмного відділу MTV Ukraine Нінослав Йовановіч, ведуча MTV Ukraine Ірена Карпа. Учасники розкажуть про подробиці створення музичних і розважальних програм, проведуть допрем`єрний показ першої української програми MTV "Made", познайомлять з ведучими MTV Ukraine і планами корпорації Viacom в Україні (“Українські новини”, вул. Еспланадна, 20, 1 поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 80504165457, e-mail: dehtyarov@nordspr.com.ua до 12-00 17 вересня.

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