Як повідомив кореспонденту УНІАН Петро Муха, працівник Українського дому «Перемога», де якому проходить захід, у рамках фестивалю буде продемонстровано кращі мультфільми вітчизняних режисерів за останні роки. Триватиме фестиваль 5 днів.

«Хочемо, щоб люди побачили, що українці вміють знімати не гірші мультфільми, ніж розкручені анімаційні студії Америки. Думаю, сеанси матимуть успіх у глядача, адже цікаво подивитися вітчизняний мультфільм на великому екрані», – зазначив П.Муха.

За його словами, вдень транслюватимуть мультфільми для дітей, а у вечірню пору – для дорослих

Усі мультфільми представлені студією «Укранімафільм».

Довідка УНІАН «Укранімафільм – державна українська анімаційна студія, правонаступниця створеної 1959 р. анімаційної студії "Київнаукфільму", яка створила близько 400 мультфільмів, найвідоміші – «Капітошка», «Острів скарбів», «Петрик П’яточкін», «Лікар Айболить».

Мультфільм «Йшов трамвай № 9» у 2003 році здобув приз на Берлінському фестивалі.