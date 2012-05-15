Експерти: Євро може впасти до критичної позначки

Про це повідомляє газета "Сегодня".У понеділок один євро можна було здати в середньому за 10,27 грн, купити за 10,44, тоді як в неділю він коштував на п`ять копійок дорожче.

Експерти одностайно стверджують: євровалюта поки і далі буде падати, але тільки з політичних причин - це прихід до влади лівих у Франції, які закликають відмовитися від політики «затягування поясів», і розмови про те, що Греція ось-ось вийде з єврозони.

На думку заступника голови правління банку «Фінанси і кредит" Ігоря Львова, сьогодні красна ціна євро - 1,30-1,32 (10,40-10,60 грн), все що нижче - це спекуляції з метою заробити на панічних настроях тих, хто стане позбавлятися від євровалюти, побоюючись її краху.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко вважає, що «грецьке питання» буде опускати євро ще максимум тиждень-півтора і вже до кінця травня євровалюта повернеться до 1,30, адже, наприклад, у Німеччині, провідної країни ЄС, економіка зростає.

«А ближче до виборів президента США (відбудуться в листопаді) республіканці можуть роздути економічний скандал, в результаті в липні-серпні вже долар піде вниз, а євро злетить до 11 грн», - прогнозує Охрименко.