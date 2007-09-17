Мороз звинувачує Ющенка у блокуванні розслідування вбивства Гонгадзе
Лідер СПУ повірив Президенту
Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у блокуванні розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
На цьому О.МОРОЗ наголосив в ефірі каналу "1+1" в неділю.
За його словами, "генеральний прокурор України призначений з подачі Президента В.ЮЩЕНКА".
"І через те, що інститут Президента – і Леоніда КУЧМИ, і Віктора ЮЩЕНКА – блокує цю справу, тому ми до цих пір і не бачимо результату", - вважає О.МОРОЗ.
"У 2004 році я повірив, що ЮЩЕНКО щиро говорить: "Бандитам – тюрми!", і що справа Гонгадзе буде розслідувана. У 2005 році він заявив, що вона вже розслідувана. Натомість змінювалися бригади в прокуратурі, які вели слідство, і це продовжується й по цей день", - цитує О.МОРОЗА «Українська правда».
О.МОРОЗ зауважує, що "нагородження (екс-генерального прокурора) Михайла ПОТЕБЕНЬКА орденом дає багато відповідей".