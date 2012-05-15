Канадці приїхали моніторити стан дотримання прав людини в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, у четвер, 17 травня, вони проведуть зустрічі у Львові, зокрема з істориком Русланом Забілим, якого СБУ намагається звинуватити в розголошенні державної таємниці при написанні історичних праць про УПА та історію репресій.

14 - 17 травня в Україні відбудуться відкриті слухання про стан прав людини, які проведе Постійний комітет Канади з питань закордонних справ та міжнародного розвитку. Канадська делегація складається із 6 членів парламенту Канади, які проведуть слухання в Києві, Харкові та Львові.

У Львові 17 травня відбудеться підсумкова прес-конференція.

Комітет проведе кілька сесій слухань на такі теми: вибіркове судочинство, стан бізнес-клімату в Україні, ситуація із громадянським суспільством та правозахисними організаціями, розвиток політики в Україні, підготовка до майбутніх виборів. Канадці зустрінуться із представниками Комітету закордонних справ ВР, Міністерства закордонних справ, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, ЦВК, Уповноваженим ВРУ з прав людини, з громадськими організаціями та правозахисниками.

До складу делегації Парламентського комітету входять: парламентський секретар Міністерства закордонних справ Боб Дечерт; парламентський секретар Міністерства міжнародної співпраці (CIDA) Люіс Браун; члени парламенту: Дейв Ван Кестерен, Ніна Ґрівал, Лінда Дункан, Ральф Ґудейл, а також представники української спільноти Канади: Тарас Залуцький (Конгрес українців Канади), Богдан Онищук (Канадська українська фундація) і Борис Потапенко (Ліга українців Канади).

«Результати дослідження стануть критичною точкою для уряду Канади у визначенні наступних кроків у майбутній співпраці з Україною», - наголосив представник Канадської української фундації Богдан Онищук.

Під час візиту парламентарії ознайомляться із ситуацією з кримінальною «справою істориків», відкритою Службою безпеки України у вересні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня 2010 року Києві співробітники СБУ затримали і впродовж 14,5 годин допитували Р.Забілого, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів).

9 вересня з’явилася офіційна інформація СБУ про порушення кримінальної справи “за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст. 328 Кримінального кодексу України».

Після цього СБУ провела обшук у кабінетах істориків музею «Тюрма на Лонцького» у Львові й вилучила його майно та документи. Зокрема, з кабінетів науковців було вилучено два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів. Вилучено також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.