Єврокомісія відзначає погіршення бізнес-клімату в Україні

“Економічні оператори повідомляли, що вони стикалися з непередбачуваним регуляторним середовищем, правила якого нечіткі і непослідовно застосовувалися, що мало ефект у вигляді перешкоджання розвитку бізнесу”, - написано в документі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, основними перешкодами на шляху розвитку бізнесу Єврокомісія називає повідомлення про тиск з боку різноманітних органів влади (податкової, митниці), а також з боку правоохоронних органів (поліції, Генеральної прокуратури, СБУ), корупцію та загальні проблеми з верховенством права.

При цьому, Комісія звертає увагу, що позиції України в рейтингу Світового банку “Doing Business 2012” погіршилися – Україна посіла 152-е місце, що на три сходинки нижче, від попереднього року.