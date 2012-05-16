Росія знову верне носа від українського сиру

Аналіз зразків з двох інших підприємств поки не завершений, повідомив в середу РІА «Новости» керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.

У вівторок міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що вони розраховують відновити постачання сирів на ринок РФ найближчими днями. За його словами, продукція чотирьох заводів, підготовлена ​​для експорту, пройшла внутрішній лабораторний контроль на Україну. Ніяких порушень, у тому числі щодо російських технологічних стандартів, виявлено не було, зазначив міністр. Присяжнюк додав, що в даний час українська продукція проходить зустрічний контроль російськими фахівцями.

"У нас є зразки з чотирьох заводів, які ми перевірили на місці, близько 30 партій. Зараз практично завершена робота по зразкам двох заводів - "Гадячсир" і "Прометей" філії "Менський". Ті дані, які є, залишають питання за якісними показниками. В кінці дня випишуть їм ці результати, і ми приймемо остаточне рішення. Решта два заводи знаходяться в роботі. Ми не схильні затягувати (перевірки і прийняття підсумкового рішення)", - сказав Онищенко.

В кінці квітня-початку травня після виїзду з інспекцією на українські заводи Росспоживнагляд заявив, що дозволяє відновити постачання сиру чотирьом підприємствам, за умови, що у Росії не буде претензій до української продукції.