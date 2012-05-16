Росія знову верне носа від українського сиру
Росспоживнагляд у ході лабораторного контролю виявив недоліки у зразках сиру двох українських заводів, які раніше отримали дозвіл відновити постачання своєї продукції на російський ринок.
Аналіз зразків з двох інших підприємств поки не завершений, повідомив в середу РІА «Новости» керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.
У вівторок міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що вони розраховують відновити постачання сирів на ринок РФ найближчими днями. За його словами, продукція чотирьох заводів, підготовлена для експорту, пройшла внутрішній лабораторний контроль на Україну. Ніяких порушень, у тому числі щодо російських технологічних стандартів, виявлено не було, зазначив міністр. Присяжнюк додав, що в даний час українська продукція проходить зустрічний контроль російськими фахівцями.
"У нас є зразки з чотирьох заводів, які ми перевірили на місці, близько 30 партій. Зараз практично завершена робота по зразкам двох заводів - "Гадячсир" і "Прометей" філії "Менський". Ті дані, які є, залишають питання за якісними показниками. В кінці дня випишуть їм ці результати, і ми приймемо остаточне рішення. Решта два заводи знаходяться в роботі. Ми не схильні затягувати (перевірки і прийняття підсумкового рішення)", - сказав Онищенко.
В кінці квітня-початку травня після виїзду з інспекцією на українські заводи Росспоживнагляд заявив, що дозволяє відновити постачання сиру чотирьом підприємствам, за умови, що у Росії не буде претензій до української продукції.