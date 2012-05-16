Податкова скоротила перевірки малого бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова ДПСУ Олександр Клименко.

«На сьогодні на 93% скорочені перевірки (касової дисципліни бізнесу - УНІАН). Вони практично не проводяться, проводяться тільки там, де ризикоорієнтована система видає ризики», - сказав він. О.Клименко підкреслює, що «такі перевірки є крайнім методом впливу на недобросовісних підприємців». «Більшість з них проводиться за заявами громадян або за інформацією держорганів про наявність правопорушень на господарських об'єктах платників податків», - зазначив О.Клименко.

За його словами, з початку 2012 року перевірено 618 підприємств малого бізнесу, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що в 15 разів менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

В цілому, з початку року проведено 5,977 тис. перевірок суб'єктів господарювання, котрі здійснюють розрахунки в наявній формі, що на 70,5%, або на 14,305 тис., менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, в 2012 році скорочені суми донарахованих штрафів за порушення касової дисципліни. Так, з початку року підприємцям пред'явлені штрафи на суму 28,9 млн грн, що в 2,2 рази, або на 34 млн грн, менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Також, нагадав О.Клименко, з початку року скорочені перевірки малого бізнесу. «Планові перевірки бізнесу, ми провели статистику, вони скорочуються в рази... Сьогодні ми дійшли до 8 тиси за рік (з 23 тис. у 2011 році)... Знову ж таки перевірки тільки там, де з'являються податкові ризики», - сказав він.