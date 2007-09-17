Янукович відкрив нову об’їзну дорогу

Прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів взяв участь у церемонії відкриття нової ділянки дороги в обхід міста Бердичева на автошляху Житомир-Могилів-Подільський (через Вінницю).

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи подію, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що нову ділянку дороги відкрито завдяки тісній співпраці гілок влади всіх рівнів.

Лідер Партії регіонів подякував голові Державної служби автомобільних доріг України Володимиру ДЕМІШКАНУ, який, за його словами, «рік тому пообіцяв на засіданні уряду добудувати цю ділянку дороги і зробив це».

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що в Україні цього року буде збудовано майже 500 км доріг республіканського значення. «З цією метою ми збільшили цьогоріч фінансування будівництва доріг в Україні на 2,5 млрд. грн.», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що наступного року фінансування будівництва автодоріг в державі заплановано збільшити вдвічі, порівняно з цим роком.

Також лідер Партії регіонів закликав урядовців зробити так, щоб автошляхи міжнародного значення за якістю не поступалися європейським.

Довідка УНІАН. Загальна довжина відкритої сьогодні ділянки дороги становить 13,7 км. Вартість виконаних робіт - 111,8 млн. грн. Дорогу почали будувати у 1989 році, а закінчили нещодавно.

Відкриття нової ділянки дороги в обхід Бердичева має соціальний та економічний ефект. Так, зокрема, відтепер буде вирішено питання забезпечення безаварійного пропуску транзитного транспорту в обхід Бердичева, оскільки вузькі вулиці міста не можуть забезпечити рух транспорту належним чином. Передбачається, що тепер у Бердичеві вулиці не руйнуватимуться через надмірну кількість транспорту, а також зменшиться кількість ДТП.