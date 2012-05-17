Нардепи хочуть загнати рекламу алкоголю й тютюну виключно в нічний ефір

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до статті 22 Закону України «Про рекламу» (щодо реклами алкогольних напоїв та пива) (№9099).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 304 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що реклама алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі забороняється на радіо та телебаченні з 6 до 24 години.

Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі: забороняється на товарах та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань; забороняється з використанням осіб віком до 18 років як фотомоделей; не повинна містити зображення процесу паління тютюнових виробів або споживання алкогольних напоїв чи пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі; не може розташовуватися ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років; не може формувати думку, що паління або вживання алкоголю чи пива є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя; не повинна створювати враження, що вживання алкогольних напоїв, пива чи паління тютюнових виробів сприятиме розв'язанню особистих проблем; не може формувати думку, що алкоголь, пиво чи тютюнові вироби мають лікувальні якості або що вони є стимулюючими чи заспокійливими засобами; не повинна заохочувати до вживання алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі чи тютюнопаління або негативно розцінювати факт утримування від вживання тютюнових виробів та алкогольних напоїв чи пива; не може містити зображень лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів; не повинна створювати враження, що більшість людей палить або вживає алкогольні напої чи пиво.

Крім того, законопроектом, забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби або алкогольні напої.

Дозволяється спонсорування концертних та спортивних заходів з використанням знаків для товарів і послуг, під якими випускається пиво та/або напої, що виготовляються на його основі.

Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі: спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі; розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі особам віком до 18 років.

Закон у разі ухвалення набуде чинності через шість місяців з дня його опублікування,