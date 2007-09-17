Ющенко зупинив постанову уряду щодо ветеранів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1112 «Питання Державного комітету у справах ветеранів».

Указ розміщено на офіційному сайті глави держви.

У документі нагадується, що Кабінетом Міністрів України 11 вересня 2007 року прийнято постанову № 1112 «Питання Державного комітету у справах ветеранів», якою ліквідовано Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об`єктів – урядовий орган державного управління, що діє у складі Міністерства оборони України.

Таке рішення Кабінету Міністрів України про позбавлення Міністерства оборони України можливості спрямовувати та координувати здійснення управління у сфері соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню у зв`язку з реформуванням Збройних Сил України, не відповідає інтересам утвердження та забезпечення прав таких військовослужбовців на соціальну та професійну адаптацію, вважає Президент.

Відтак, постанова Кабінету Міністрів України № 1112 «Питання Державного комітету у справах ветеранів» не відповідає частині п`ятій статті 17 Конституції України, за якою держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей (адже, як відзначено у Рішеннях Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій, частина п`ята статті 17 Конституції України щодо підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту, покладає на державу обов`язки щодо соціального захисту громадян як під час проходження служби у військових формуваннях, так і після її закінчення), а також статті 3 Конституції України, за якою права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, переконаний глава держави.

Крім того, він вважає, що названа постанова прийнята на порушення й статті 10 Закону України «Про оборону України», за якою здійснення заходів, спрямованих на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам Збройних Сил України, особам, звільненим у запас або відставку, покладається на Міністерство оборони України, статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», згідно з якою відповідна адаптація військовослужбовців провадиться урядовим органом державного управління з питань адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об`єктів.

У зв`язку з наведеним зазначена постанова Кабінету Міністрів України не відповідає й частині другій статті 8 Основного Закону України, за якою нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, частині другій статті 6 та частині другій статті 19 Конституції України, відповідно до яких органи державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ураховуючи викладене, Президент зупинив дію постанови Кабінету Міністрів «Питання Державного комітету у справах ветеранів».

Указ набирає чинності з дня опублікування.