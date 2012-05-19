В Одесі зарізали офіцера ЗСУ

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в області.

Тіло чоловіка було знайдене у дворі будинку № 43 на вулиці Фонтанська дорога.

Оперативники Шевченківського відділення міліції Приморського РВВС Одеси затримали підозрюваного у вбивстві “за гарячими слідами”. Під час обшуку вилучено речовий доказ - закривавлений ніж. Він зізнався, що скоїв злочин на ґрунті неприязних стосунків з потерпілим, що виникли раптово.

Як уточнив керівник ВЗГ Володимир Шаблієнко, «очевидці стали свідками того, як увечері 18 травня кілька осіб розпивали спиртні напої за столиком у дворі. Раптом один ударив ножем іншого, уціливши точно у серце».

Щодо затриманого порушено кримінальну справу за ознаками ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.