Гриценко перекреслює мрії Рудьковського

Пролонгація договору щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України не передбачена Конституцією нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Конотопі заявив міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Я вважаю, що уряд повинен дотримуватись законів, Конституції України. У Конституції чітко визначено, що постійне базування іноземних військ на території України заборонено», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО. Він зазначив, що єдиний виняток зроблено у перехідних положеннях тільки для ЧФ РФ відповідно до тих угод, які були підписані у 1997 році.

«В базових угодах зафіксований термін перебування Чорноморського флоту на території України - 2017 рік. Після цього там стоїть крапка», - сказав міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив про можливість “продовжити контракт перебування російського флоту у Севастополі”, якщо на майбутніх президентських виборах в Україні буде обрано Президента, який підтримуватиме це питання.

Міністр висловив впевненість, що “до того часу, поки у Севастополі стоїть російський флот, до того часу в Криму буде стабільність і спокій. Як тільки виведуть флот, не дай Боже, одразу ж з’являться ті процеси, яких ми не очікували”.