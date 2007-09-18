Гриценко перекреслює мрії Рудьковського
Після 2017 року стоїть крапка
Пролонгація договору щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України не передбачена Конституцією нашої держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Конотопі заявив міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.
«Я вважаю, що уряд повинен дотримуватись законів, Конституції України. У Конституції чітко визначено, що постійне базування іноземних військ на території України заборонено», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО. Він зазначив, що єдиний виняток зроблено у перехідних положеннях тільки для ЧФ РФ відповідно до тих угод, які були підписані у 1997 році.
«В базових угодах зафіксований термін перебування Чорноморського флоту на території України - 2017 рік. Після цього там стоїть крапка», - сказав міністр оборони.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив про можливість “продовжити контракт перебування російського флоту у Севастополі”, якщо на майбутніх президентських виборах в Україні буде обрано Президента, який підтримуватиме це питання.
Міністр висловив впевненість, що “до того часу, поки у Севастополі стоїть російський флот, до того часу в Криму буде стабільність і спокій. Як тільки виведуть флот, не дай Боже, одразу ж з’являться ті процеси, яких ми не очікували”.