Гімну України виповнюється 150 років

Як передає кореспондент УНІАН, за цю постанову проголосували 232 народних депутата із 292, зареєстрованих у сесійній залі.

В постанові зазначається, що 2012 року виповнюється 150 років з дня написання поетом П.Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна», що став державним гімном сучасної України.

Постановою передбачено урочисто відзначити на державному рівні 150-річчя з дня написання гімну «Ще не вмерла Україна» поетом П.Чубинським.

Уряду рекомендовано у двотижневий термін з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет, вирішити питання щодо його фінансового та матеріально-технічного забезпечення свята, забезпечити організацію тематичних виставок, присвячених історії державної символіки.

Державному комітету телебачення і радіомовлення України рекомендовано організувати показ тематичних теле- і радіопередач, присвячених національній символіці України та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів до 150-річчя з дня написання державного гімну України.

Також ВР запропонувала Українському державному підприємству поштового зв'язку "Укрпошта" видати серію поштових марок, присвячених до 150-річчя з дня написання державного гімну України.