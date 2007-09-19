Львів’яни відмовляються працювати на виборчих дільницях

Майже третина виборчих дільниць Львівщини досі не розпочали свою роботу. Як правило, люди відмовляються працювати через низьку зарплату та велику відповідальність, про це Німецькій хвилі повідомили в обласному осередку Комітету виборців України.

Причин відмови бути членом комісії є чимало, каже експерт КВУ Оксана Дащаківська. Для прикладу, відмову можуть аргументувати зміною політичних уподобань, або ж політична партія не повідомила свого представника, що його подано у члени комісії. Втім, чи не найпоширенішими є відмови через низьку оплату за чималий об’єм роботи. А ще більше людей відлякує кримінальна відповідальність: „Дуже часто буває, що люди ознайомлюючись з відповідальністю, яка лягає на комісію, відмовляються від роботи, бо не хочуть платити ані штрафи, ані нести кримінальну відповідальність”, - зауважила Дащаківська. Оплата роботи члена комісії становить в середньому від 17 до 100 гривень на добу, а от штрафи сягають і до 17 тисяч гривень. Якщо буде доведено, що член комісії сфальсифікував виборчий документ, то може опинитися за ґратами на шість років. Найбільш проблемними щодо комплектації комісій залишаються Турківський, Золочівський та Жовківський райони області.