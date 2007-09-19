Рудьковський передумав підвищувати ціни на білети

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що відмінив наказ про підвищення тарифів на пасажирському залізничному транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Найближчим часом підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення не буде, відзначив міністр. «Я відмінив наказ про підвищення тарифів. Доти, доки не поліпшуватиметься рівень сервісу, тарифи на пасажирські перевезення підвищуватись не будуть. Ні у вересні, ні в жовтні, ні в листопаді - доки я буду міністром транспорту», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що 2 вересня провів нараду з питання аналізу рівня сервісу на залізничному транспорті і дійшов висновку, що рівень виріс недостатньо. Міністр не виключив, що може бути підвищена ціна на проїзд у нових вагонах. Однак «без підвищення рівня обслуговування ми не можемо підвищувати тарифи», - додав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Відповідно до наказу Міністерства транспорту і зв`язку України, з 1 березня, 1 травня і 1 червня тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом було підвищено на 5%. Чергове підвищення, також на 5%, очікується в листопаді.

Загалом у 2007 році тарифи збільшаться на 25%. За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, "Укрзалізниця” планує одержати від підвищення тарифів на пасажирські перевезення в 2007 році 390 млн. грн.