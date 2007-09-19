Черномирдін про вибори в Україні і ціну на російський газ

Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що результати дострокових парламентських виборів в Україні не матимуть значного впливу при формуванні ціни на російський газ.

Таку думку він висловив у розміщеному на офіційному сайті МЗС Росії інтерв`ю журналу «Профиль».

«Я не думаю, що вибори якось особливо позначаться на формуванні ціни на газ», - сказав Посол. За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, це серйозне питання вирішуватиметься виключно за столом переговорів. При цьому, підкреслив Посол, у Росії в питанні формування ціни на газ існує єдиний підхід для всіх держав, що полягає в переході на ринкові відносини абсолютно з усіма країнами. «І що не менш важливе – ціни на газ дійсно зростають і, перш за все, всередині Росії. Це далеко не просте питання для росіян і нашої економіки», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

При цьому він висловив упевненість, що компанія «РосУкрЕнерго» залишиться на українському ринку. «Для нас це зрозуміла організація, створена 50 на 50 з українською стороною. Від Росії це – Газпром, хто з української сторони? Ну, хай самі розбираються, якщо щось не влаштовує», - сказав він.

Посол також зазначив, що коли постачанням займається комерційна організація, це набагато ефективніше, ніж мати справу з державною структурою. Він пояснив це тим, що «в комерційної організації завжди є можливість маневру», а в державної немає цього. «Комерційна організація купує газ у декількох державах – звідси й маневр зі зниження ціни. Хто чим незадоволений в Україні, зрозуміти неможливо. Таке враження, що хтось комусь просто не подобається!», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.