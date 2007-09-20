Обмеження умов запозичень для резидентів на зовнішніх ринках буде скасовано

Норми постанови Національного банку України №235, якими обмежуються умови запозичень для резидентів на зовнішніх ринках, буде скасовано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови правління НБУ Олександр САВЧЕНКО.

За його словами, за рішення про скасування цих норм висловилися голова правління НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ і більшість членів правління НБУ на спільному засіданні представників Нацбанку, комерційних банків та інших суб`єктів господарювання.

За словами О.САВЧЕНКА, зокрема, НБУ зобов`яже банки реєструвати договори про зовнішні запозичення не до здійснення операції, як це було зазначено в постанові №235, а в режимі он-лайн.

У перспективі Нацбанк хоче ввести таку реєстрацію вже після підписання договорів про запозичення, сказав банкір.

У свою чергу голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на 15-му форумі Асоціації «Український кредитно-банківський союз» зазначив, що на нараді НБУ і банків було також прийнято рішення про створення робочої групи, що аналізуватиме процеси доларизації економіки України.

Голова Ради НБУ також сказав, що у зв`язку з кризою ліквідності на світових ринках надходження іноземної валюти до України можуть істотно скоротитися. На його думку, це позначиться на сальдо платіжного балансу, яке швидше за все матиме негативне значення.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО не виключив скорочення до кінця поточного року золотовалютних резервів НБУ.

Як відомо, за даними НБУ, на сьогоднішній день рівень доларизації української економіки оцінюється на рівні 40%.

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 червня поточного року становили 24 млрд. 662 млн. дол. США.

Довідка УНІАН. Постанова правління Нацбанку України N235 від 22 червня 2007 року, зокрема, передбачає: максимальну процентну ставку за договорами з нерезидентами у вільноконвертованій валюті визначати як середньозважену (за два попередні квартали) прибутковість по облігаціях зовнішніх державних позик України в доларах США плюс 2% річних; банківські операції із залучення коштів на міжнародних ринках здійснювати тільки після попередньої реєстрації договору в НБУ, окрім кредитів, які виходять на термін, що не перевищує двох робочих днів.

Ці норми мають набути чинності з 19 жовтня 2007 року.