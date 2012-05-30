Експерти: те, що сталося з Андріївським узвозом, це кінець історичного Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це архітектор сказав на прес-конференції в Києві.

М.Жариков наголосив, що Андріївський узвіз – це гордість та надбання не тільки столиці України, а й світове культурне надбання.

“І можна сказати, що це світове культурне надбання понесло колосальну втрату», - наголосив він. За словами М.Жарикова, з реконструкцією дорожнього покриття на вулиці «Андріївський узвіз втратив важко сказати скільки, але для мене, як для людини, яка давно знає і володіє ситуацією, це удар дуже сильний”.

Він зізнався, що був вражений тим, що з вулиці зняли старе каміння і на його місці виклали “шашку”. За словами архітектора, бруківка для Андріївського узвозу надзвичайно важлива та разом з іншими спорудами - Андріївською церквою, Замком Річарда, Будинком Булгакова – найцінніше, що є на цій вулиці.

М.Жариков зазначив, що інженерні мережі на цій вулиці треба було переносити та змінювати, але для цього можна було зробити метровий канал, скласти в нього всі мережі та акуратно залатати цією ж бруківкою.

Зараз нову бруківку-“шашку” виклали на бетонний фундамент рівненько, що вже немає того історичного духу, який був при старій нерівній бруківці, зазначив М.Жариков.

“Я вже зрозумів, що це не Андріївський узвіз, це вже не бруківка. Це дорога для джипів, бульдозерів, самоскидів і танків...”, - поділився архітектор своїми враженнями після нещодавнього відвідування узвозу.

Більш того, він вважає, що тротуари з червоної плитки, які зараз викладені хоч і якісно, але відволікатимуть своїм яскравим кольором гостей історичної вулиці від існуючої там історичної архітектури.

“Те, що зроблено там, я вважаю, злочином міської влади, всіх структур, які цим займалися. Це безкультур’я, це недостатні знання та професіоналізм людей, які мали б такого не допустити. Там нема людей з досвідом, які б змогли це оцінити і правильно зробити”, - контатував М.Жариков .

За його словами, на сьогодні міська влада, зокрема, управління охорони пам’яток та архітектури укомплектовані людьми некомпетентними. “Вони всіх прибрали. Архітекторів звільнили, працівників культури – звільнили... Поставили економістів і людей з цим не пов’язаних. І для них це не цінності”, - сказав архітектор.

Експерт-реставратор, співробітник інституту “Укрндіпроектреставрація” Юрій Лівшиц наголосив на тому, що треба було відновити бруківку з кругляку, знайшовши та відновивши відповідну технологію її викладання. За його словами, саме таке покриття колись існувало понад 100 років на Андріївському узвозі, який має особливість – дуже крутий спуск - і не потребувало заміни і зберігало вулицю. Водночас під час реконструкції узвозу 1982 року його змінили – “дивним чином зникли великі камені до 80 см”, і після цього покриття вулиці, частина якого була замінена “чим попало”, витримало лише 15 років і “посипалось”.

“В Києві поступово змінювалось середовище, яке несло на собі певний аромат міста, історичний аромат міста. Те, що сталося з Андріївський узвозом - це кінець історичного Києва. Можна казати, що ми тему історичного Києва повинні закрити”, - заявив Ю.Лівшиц .

Він також повідомив, що на окремих будинках Андріївського узвозу на сьогодні знесено балкони, і невідомо, чи будуть вони відбудовані, знято козирки, навіси, драбинки. Крім того будинки пофарбовані не згідно з тим декором, який був задуманий архітекторами з самого початку. “Справа в тому, що Андріївський узвіз мав дуже особливий вигляд – там були навіси якісь, драбини, входи-виходи. Це створювало гру світла й тіні. Все це ліквідовано і все це перетворили в певну “болванку”, - сказав М.Лівшиц.

Фахівець також зупинився на системі освітлення вулиці. Так, за його словами, на узвозі встановлені нові ліхтарі, які не відповідають історичним реаліям, не відновлюють тих, що були тут історично ні за формою, ні за висотою.

“Андріївський узвіз - це глибоко міщанська, напівєврейська, містечкова територія. Це так. Але ця територія мала свою особливість, яку за логікою треба було зберегти як історичний об’єкт...”, - зазначив він.

Обидва фахівці між іншим також звернули увагу і на той момент, що плитка, якою викладено тротуари, буде взимку слизькою, а значить спричинить багато травм.

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Довідка УНІАН, здійснена в цьому році реконструкція Андріївського узвозу включала роботи з перекладання інженерних мереж, перекладання бруківки і зміни покриття тротуарів на узвозі з пониженням їх рівня, ремонт фасадів тощо.

15 лютого голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов своїм розпорядженням № 49 затвердив проект "Реконструкція та ремонт забудови, благоустрій території, реконструкція інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі Києва".

Згідно з розпорядженням, загальна кошторисна вартість ремонтно-реставраційних робіт становить 37,240 млн. грн., у тому числі будівельно-монтажних робіт - 24,697 млн грн та інших витрат - 12,542 млн грн.

У розпорядженні уточнюється, що ремонтно-реставраційним роботам підлягають 9 житлових та 17 нежитлових будинків.

Раніше голова КМДА заявляв, що на реконструкцію Андріївського узвозу необхідно близько 150 млн. грн.

За його словами, до початку Євро завершено роботи над фасадами будинків, які не потребують серйозних робіт, а після чемпіонату реконструкцію фасадів будинків, що потребують тривалих робіт, продовжать.