Смешко вважає, що версія про отруєння Ющенка на дачі Сацюка провалилась
Колишній голова Служби безпеки України вважає, що версія, за якою тодішнього кандидата на Президента отруїли під час вечері на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка, провалилась.
«Версія цієї вечері є тупиковою, тому що, повірте мені, всі ресурси всієї правоохоронної системи з лютого 2005 року були направлені на те, щоб цю версію довести до логічного кінця», – заявив Смешко в інтерв’ю Радіо Свобода. "Хочу підкреслити, що будь-хто в СБУ не мав ніякого стосунку до погіршення стану кандидата в Президенти Віктора Андрійовича Ющенка", - наголосив Смешко.
«Якщо цілий рік, якщо маємо справу з діоксином, не проводилися процесуально правильно закріплені дослідження, то встановити час попадання отрути неможливо. Якщо людина, яка візьме на себе сміливість і підпишеться, що це можливо, то я Вам гарантую, що її треба подавати на Нобелівську премію», – додав Ігор Смешко.
Учора Президент Віктор Ющенко висловив сподівання, що причетних до його отруєння депортують із Росії в Україну.