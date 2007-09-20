Київський УБОЗ викрив махінації з землею на 2,3 млн. грн.

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю у Київській обл. викрили махінації з землею на 2,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Встановлено, що посадовці Новоолександрівської сільської ради у Згурівському районі склали та видали представникам одного з ВАТ завідомо неправдивий документ, а саме: рішення сесії про передачу у постійне користування земель резервного та водного фонду сільради загальною площею понад 350 га.

На підставі цього рішення керівники ВАТ незаконно отримали державний акт на право постійного користування вказаною земельною ділянкою вартістю 2,3 млн. грн. і використовували її для ведення власного товарного сільськогосподарського виробництва.

За матеріалами УБОЗ ГУ МВС у Київській обл. прокуратурою Згурівського району Київської обл. порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення посадовцями Новоолександрівської сільради.

Загалом у 2007 році територіальними підрозділами боротьби з організованою злочинністю виявлено понад 130 злочинів, пов’язаних з земельними відносинами, 16 кримінальних справ вже передано до суду. Зокрема, викрито 10 фактів вимагання та отримання посадовцями місцевих органів влади хабарів за виділення земельних ділянок. З них 1 випадок на суму понад 1 млн. грн., повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України.