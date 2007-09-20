В Україні вже будуть заморозки

21 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях часом дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних областях 2-7° тепла, на грунті місцями заморозки 0-3°, на решті території 5-10° тепла, у південній частині 11-16°; вдень 14-19°, в Криму та Приазов`ї 21-26°; в Карпатах вночі заморозки 0-3°, вдень 3-8° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 22-23 вересня буде мінлива хмарність. У західних, Житомирській, Вінницькій, Київській областях без істотних опадів; на решті території місцями дощ (в Криму та на півдні Лівобережжя повсюди). Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, у південній частині до 16°, 22 вересня в західних областях 2-7° тепла, місцями на поверхні грунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 17-22°, в Криму та на півдні Лівобережжя 21-26°.

24-25 вересня часом дощі, на півдні подекуди грози, лише 24 вересня у більшості західних областей, а 25 вересня на крайньому північному сході країни переважно без опадів. Температура вночі 6-12°, на півдні та сході 10-16°, 24 вересня у західних та північних областях 4-10° тепла; вдень 16-22°, 24 вересня на півдні місцями до 24°, 25 вересня у північних та центальних областях 13-18°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У м.Києві та області 21 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 16-18°; по області вночі 5-10°, вдень 14-19°. 22-23 вересня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 17-22°.

24 вересня місцями пройде невеликий дощ; температура вночі 4-9°, вдень 16-21°. 25 вересня також часом буде дощ; температура вночі 7-12°, вдень 13-18°.