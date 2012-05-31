Експерт каже, що Україна в очах світу корумпована і небезпечна

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив президент Bohush Communications, віце-президент Української PR Ліги Денис Богуш.

За його словами, згідно із загальним оглядом досліджень іміджу України в 12 країнах світу за період 2000-2010 років, який проводився його компанією, Україна - маловпливова і маловідома європейська держава, що знаходиться в пошуках свого місця в світі.

Також її відзначають як кризову і політично нестабільну країну з неефективною владою та корупцією у всіх органах влади, імідж України переважно негативний для бізнесу. Україна в цей період також асоціюється з можливим проведенням Євро-2012, поразкою Помаранчевої революції та Чорнобилем (небезпечна країна), проблемами з Росією, красивими жінками та дешевими повіями.

Водночас, з січня по вересень 2011 року в основних світових медіа було 334 повідомлення про Україну, з яких 202 – негативні, 88 – нейтральні і лише 44 – позитивні. Зокрема, це CNN, BBC, The Wall Street Journal та Die Welt. «Тобто, можна сказати, що 62% матеріалів про Україну - негативні» - сказав Д.Богуш.

Проте з вересня 2011 року по березень 2012 року кількість повідомлень в цих медіа зросла до 1930, більшість з яких – негативні. Таким чином, на цей період кількість негативних повідомлень становила вже 82%.

Серед тем, які висвітлювали світові ЗМІ, були повідомлення про масові вбивства тварин та суд над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Як відзначив Д.Богуш, фото із синцями Ю.Тимошенко показала навіть катарська телекомпанія «Аль-Джазіра». «Ці фото обійшли всі медіа, які тільки можуть бути в світі. І це найболючіший удар по іміджу України: мало того, що лідери опозиції сидять у в’язниці, а ще і до них застосовуються тортури» - додав він.

Серед інших тем – расизм та можливий бойкот Євро. Д.Богуш висловив переконання, що українська інформаційна кампанія щодо Євро провалилася - влада не використала велику кількість можливостей для її ефективного проведення.

У свою чергу, партнер CFC Consulting Василь Мірошниченко зауважив, що через наявний наразі у зарубіжних ЗМІ негативний імідж України очікування футбольних фанатів, які планують приїхати на Євро-2012, - занижені.

Зокрема, як наголосив В.Мірошниченко, британський канал BBC One показував у своєму ефірі сюжет про прояви расизму під час футбольних матчів в Україні, який викликав хвилювання серед місцевих футбольних фанатів. На його переконання, автор сюжету навмисно гіперболізував цю тему заради сенсаційності свого сюжету.