У Дніпропетровську знову зібралися підвищувати тарифи на ЖКГ

Дніпропетровський міськвиконком планує підвищити тарифи на житлові послуги (утримання житлових будинків та прибудинкової території) в цілому у 2-2,5 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Постійної комісії з питань житлово-комунального господарства Дніпропетровської міської ради Сергій ВОРОБЙОВ.

За його словами, міськвиконком опублікував даний проект нових тарифів у комунальному ЗМІ, без погодження з міськрадою.

За словами С.ВОРОБЙОВА, міськвиконком не врахував попередні зауваження депутатів щодо типового переліку послуг, які надаються населенню Дніпропетровська структурними підрозділами управління житлового господарства міської ради.

С.ВОРОБЙОВ наголосив, що міська рада не затвердить нові тарифи на житлові послуги без ретельного доопрацювання.