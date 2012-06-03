На завтра синоптики обіцяють дощі, град і шквали

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 4 червня у західних, північних, вдень місцями і в центральних, східних областях буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с; на решті території - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні до 19°, на півночі Лівобережжя 7-12° тепла; вдень 23-28°, у південній частині та в центральних областях до 32°; в Карпатах вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

У столиці пройде короткочасний дощ, вдень гроза, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

3 червня температура води становила в Чорному морі 15-20° (в районі Ялти, Алушти та Феодосії 9-10°), в Азовському морі 21°; в Дніпрі біля Києва 19°.