Що подарує Янукович Ахметову на день народження

Сьогодні свій 41-й день народження відзначить найбагатша людина України, президент футбольного клубу "Шахтар" і депутат від Партії регіонів Рінат Ахметов.

Як з`ясувала газета "Сегодня", Ахметов зустріне день народження як завжди — в колі своєї сім`ї в Донецьку.

Цього року в свій день народження Рінат Ахметов обов`язково зустрінеться з тренером ФК "Шахтар" Мірчею Луческу і всією командою, оскільки 23 вересня має відбутися відповідальний матч з "Дніпром", — говорить Олена Довженко, прес-секретар Ріната Ахметова.

Віктор Янукович, як розповів його прес-секретар Денис Іванеско, подарує Ахметову картину відомої української художниці Тетяни Яблонської. Найближчий друг Ахметова один з лідерів Партії Регіонів Борис Колесников подарує йому книги. Які — поки тримає у таємниці.

Збирається привітати именниника і дружина президента Катерина Ющенко, повідомила її прес-секретар Марина Антонова. Як відомо, Ахметов є одиним з найбільших спонсорів проектів її фонду "Україна—3000".