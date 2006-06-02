«Міттал Стіл» не клопотала про легалізацію нелегальних мігрантів із Індії

Адміністрація ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» не клопотала про звільнення й легалізацію нелегальних мігрантів із Індії й не давала гарантії їхнього працевлаштування на підприємстві.

Таку заяву було поширено прес-службою підприємства у відповідь на повідомлення, що з`явилися в українських Інтернет-виданнях, про те, що адміністрація МСКР надіслала в Кабінет Міністрів України листа, в якому клопоче про звільнення з місць утримання й легалізацію в Україні нелегальних мігрантів із Індії, затриманих правоохоронними органами.

«Ми не надсилали такого листа в Кабінет Міністрів України», - сказав представник юридичного відділу ВАТ «МСКР». У повідомленні прес-служби підприємства також зазначено, що керівництво ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» не давало нікому ніяких гарантій із приводу працевлаштування мігрантів у Кривому Розі.

Прес-служба зазначає, що прийом на роботу іноземних громадян на «Міттал Стіл Кривий Ріг» здійснюється в суворій відповідності до українського законодавства. НА даний час на ВАТ «МСКР» працюють 18 іноземних фахівців. (Загальна чисельність працюючих на підприємстві - понад 55 тис. осіб).

Адміністрація ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» розцінює вищезазначені повідомлення в ЗМІ як чергову спробу ввести громадськість в оману.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу.

Новий власник «Криворіжсталі», за умов конкурсу, зобов`язаний здійснити низку заходів щодо поліпшення економічної та інноваційно-інвестиційної діяльності, а також соціальної сфери й природоохоронної діяльності комбінату.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.