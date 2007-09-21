У Києві жінка впала на колію метро: рух поїздів призупинили
12:32, 21 вересня 2007Суспільство
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Обставини з’ясовуються
Сьогодні у Києві на 9 хвилин – з 12.02 до 12.11 - призупинявся рух потягів на Куренівсько-Червоноармійскій лінії метрополітену.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, рух призупинявся внаслідок падіння жінки на колію на станції “Контрактова площа” (у напрямку станції “Майдан Незалежності”).
Обставини з’ясовуються.
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