Росія зробила ще один крок до СОТ

Росія і Камбоджа підписали сьогодні двосторонню угоду про приєднання РФ до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі РФ.

Підписи під угодою в Пномпені поставили міністр торгівлі Камбоджі Чам ПРАСІТ і директор департаменту торгових переговорів МЕРТ РФ Максим МЕДВЄДКОВ.

Як відомо, Росії залишилося домовитися про приєднання до СОТ на двосторонній основі з Грузією і Саудівською Аравією.