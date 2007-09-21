Росія зробила ще один крок до СОТ
15:54, 21 вересня 2007Суспільство
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Залишилося ще два
Росія і Камбоджа підписали сьогодні двосторонню угоду про приєднання РФ до Світової організації торгівлі (СОТ).
Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі РФ.
Підписи під угодою в Пномпені поставили міністр торгівлі Камбоджі Чам ПРАСІТ і директор департаменту торгових переговорів МЕРТ РФ Максим МЕДВЄДКОВ.
Як відомо, Росії залишилося домовитися про приєднання до СОТ на двосторонній основі з Грузією і Саудівською Аравією.
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