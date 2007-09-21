В Одесі козаки збирають мідяки на штраф за свого духівника

Близько 300 представників Українського козацтва, які пікетують Одеську міськраду, пустили шапку по колу для збирання мідяків на сплату 17 гривень штрафу, накладеного судом на їхнього духівника - отця Анатолія (УПЦ Київського патріархату).

Так прокоментував в інтерв`ю УНІАН рішення Приморського суду Одеси про накладення штрафу на отця Анатолія (СВИНЦИЦЬКОГО), ухваленого на підставі міліцейського протоколу про порушення громадського порядку, верховний отаман Українського козацтва Ігор ВАРДИНЕЦЬ.

При цьому він уточнив, що під час силового зіткнення козацтва з нарядом міліції, спецпідрозділом «Беркут» та активістами проросійської організації «Єдина вітчизна» був зламаний хрест отця Анатолія і розбита ікона Пресвятої Богоматері, яку тримав у руках священик.

Нагадаємо, козаки з Вінницької, Харківської, Луганської, Тернопільської та інших областей прибули вранці до Одеси, щоб взяти участь в акції протесту проти встановлення в місті пам`ятника російський цариці Катерині ІІ.

Козаки намагалися зустрітися з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ, щоб викласти йому свою позицію. Однак, зустріч з міським головою не відбулася.