У соратника Януковича викрали дружину і БМВ

20 вересня в околицях Львова четверо злочинців викрали дружину кандидата в депутати від Партії регіонів Сергія Уварова, а також його автомобіль БМВ. Викрадення відбулося в ніч на 21 вересня.

Злочинці, озброєні автоматами, заштовхали дружину "регіонала" (її ім`я не повідомляється) на заднє сидіння, а через деякий час викинули її з машини і виїхали.

Жінку "вивезли на розмову" на довколишню базу відпочинку. Про що йшлося - невідомо. Джерело припустило, що "розмова" стосувалася її чоловіка, який у минулому був мером Винник (місто в околицях Львова).

Дружина "регіонала", як повідомляється, відмовилася писати заяву в міліцію. Місцезнаходження автомобіля БМВ невідоме, повідомляє Газета по-українськи з посиланням на Zahid.net.