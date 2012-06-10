Зросла кількість постраждалих в аварії літака під Києвом: троє - у тяжкому стані

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації. (Раніше МНС повідомляло про 5 загиблих і 13 постраждалих).

Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед них - тренер з Австрії.

Наразі згідно з розпорядженням голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка постраждалих буде перевезено із Бородянської районної лікарні до обласної лікарні. При цьому в ОДА запевнили, що постраждалим надано всю необхідну допомогу і забезпечено медикаментами.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.40 через сильний дощ та пориви вітру на аеродромі „Бородянка” здійснив жорстку аварійну посадкуна полі літак Л-410, що належить Українській школі пілотів.