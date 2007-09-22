Глузман: МВС з наркомафією не бореться – воно кришує

Психіатр, правозахисник, директор Українсько-американського бюро із захисту прав людини Семен Глузман у інтерв’ю УНІАН заявив, що 85 % всіх споживаних в країні наркотиків, в Україні ж і виробляється, та ще й експортується в інші держави.

“Трагедія сталася 8 років тому і стала очевидною для фахівців тільки зараз. Про це, на жаль, не пишуть, не хочуть говорити, - стверджує Глузман. - У 1999 році тодішній спікер парламенту комуніст Олександр Ткаченко пролобіював закон «Про обіг в Україні наркотичних засобів і психотропних речовин». Він дозволяв сіяти опіумний мак. Чи розумів він тоді, що робить?...»

Коли Ткаченко та його товариші провели «маковий» закон, Україна з імпортера наркотиків перетворилася на експортера. Сьогодні у країні виробляється 85% своїх наркотиків, та ще й “постачаємо в Росію, Білорусь, Молдову”, - каже Глузман. "Зараз маком засівають гектари української землі”, - говорить правозахисник. “У нашій країні є і героїн, і кокаїн. Але платоспроможність українців низька, та й національний продукт - ширка. Наркомани сідають навколо каструлі з варивом і всі звідти набирають наркотик. Чому у нас така актуальна проблема СНІДу? - Саме через культуру наркоспоживання. Вірус йде по колу, це дуже страшно. Всі кричать – в Україні епідемія СНІДу, але не говорять про причину - 80% заражень через голку”.

А МВС, стверджує Глузман, з українською наркомафією "не бореться – воно кришує. Має боротися, але нічого не робить”.

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