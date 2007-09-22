Гран-прі газети «День» отримав фотокореспондент УНІАН (фото)
19:35, 22 вересня 2007Суспільство
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Робота зроблена в районі села Ожидів
Гран-прі щорічної фотовиставки газети «День», яка проходить зараз в Києві в Українському домі, отримала робота фотокореспондента УНІАН Олександра Синиці. Фото зроблене в районі села Ожидів Львівської області, під яким відбулася «фосфорна аварія».
|Фотографія, удостоєна Гран-прі
|Олександр Синиця, УНІАН
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