Ющенко назвав дату переходу на контрактну армію

У 2010 році Збройні сили України повністю перейдуть на контрактну форму набору військовослужбовців. Про це під час перебування в Бережанській виховній колонії для неповнолітніх повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, передає кореспондент УНІАН,

“2010 рік - це перший рік, коли в нас не буде загального призову, це буде контрактна армія”, - сказав Глава держави.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що з 2005 року в чотирьох родах військ почали формувати бригади виключно на контрактній основі і зараз в кожному роді військ є підрозділи, що “стануть кристалом, довкола якого формується контрактний спосіб набору військовослужбовців”.

Президент зазначив, що цінує політиків, які підтримують перехід на професійну армію, але водночас застеріг їх “не легковажити питанням обороноздатності країни”.

“За два місяці на контрактну армію ми не перейдемо. Я просив би не давати людям неправдиві сигнали. Кажу це в тому контексті, що після певних політичних декларацій з’явилися труднощі з формування осіннього призову. Це сумно, але до якоїсь міри і ганьба. Люди, які дбають про державу, повинні мобілізувати молоде покоління на те, що їхнє серце в їхньому віці повинне належати країні”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що попередньо Національна стратегія передбачала створити професійну армію до 2015 року, і тепер, коли перехід здійснюється за два роки, закликав політиків не формувати дискусію довкола цього терміну, оскільки “є Національна стратегія, що забезпечує обороноздатність країни. І всі політики на цю стратегію повинні зважати”.