Порушено кримінальну справу проти директора ліцею

Прокуратурою Харкова порушено кримінальну справу відносно директора одного з місцевих ліцеїв.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Директор ліцею, зловживаючи службовим становищем, встановив додаткову плату за навчання у ліцеї (фінансується за рахунок державного бюджету) та примушував громадян перераховувати кошти за навчання їхніх дітей на рахунок спеціального фонду навчального закладу. Таким чином вказаним фондом було незаконно отримано кошти на загальну суму понад 1,3 млн. грн.