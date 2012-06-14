Академіки і статистики визначились, як переписати українців

Як повідомляє прес-служба Держстату, документ затверджено на спільному засіданні президії НАН і колегії відомства.

У повідомленні зазначається, що програма перепису, яка розглядалася на засіданні, сформована відповідно до ст. 5 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення», а також відповідних міжнародних рекомендацій і передбачає отримання інформації про склад і споріднені стосунки членів домогосподарства, стать, вік опитуваних, дату і місце їхнього народження, сімейний стан, етнічні та мовні ознаки, громадянство, рівень освіти, джерела засобів існування, зайнятість, міграційну активність, житлові умови.

«За результатами обговорення програма другого Всеукраїнському перепису населення була схвалена одностайно», - повідомляє прес-служба.

Крім того, на засіданні було розглянуто і схвалено проект Методики вимірювання регіонального людського розвитку (РЛР), розробленої Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН спільно з фахівцями Держстату. Результати розрахунків показників РЛР передбачається використовувати для моніторингу стану і тенденцій регіонального розвитку, обгрунтування регіональної соціально-економічної політики.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня ц.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook повідомив, що в Україні в 2013 році відбудеться перепис населення.

Останній перепис населення в Україні проводився в 2001 році.