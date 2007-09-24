Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра у західних областях України опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, вдень 17-22° тепла, в Карпатах близько 10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території часом дощі, у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, місцями східних областях і Криму сильні дощі, окремі грози, лише у північних областях вночі переважно без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура 7-12°, на півдні та сході до 14°, вдень 14-19°, в Криму до 22°.

26-27 вересня - мінлива хмарність. 26 вересня у західній частині без опадів, на решті території невеликі дощі (вночі у більшості центральних областей помірні дощі, вдень на півночі та півдні країни місцями невеликі дощі). 27 вересня в Україні без опадів, лише вдень на крайньому заході дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 15°, у західних областях 6-11° тепла; вдень 17-22°, на Одещині, а 27 вересня і в Криму до 24°, 26 вересня у північних, центральних та східних областях 13-18°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

28-29 вересня - без істотних опадів, лише у західних, а 29 вересня вдень і у Вінницькій та Одеській областях часом дощ. Температура вночі 8-15°, 29 вересня на сході місцями 5-7° тепла; вдень у західних областях 13-19°, на решті території 19-24°, на півдні місцями 25-27°.

30 вересня-4 жовтня - переважно без опадів, лише на Правобережжі місцями невеликі дощі; вдень 4 жовтня в Україні, окрім південної частини, дощі. Температура вночі 7-13°, вдень 16-22°, на півдні до 24°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 16-18°; по області вночі 7-12°, вдень 14-19°.

26-27 вересня - мінлива хмарнсть. 26 вересня невеликий дощ (вдень місцями), 27 вересня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° тепла; вдень 26 вересня 13-18°, 27 вересня 17-22°.

28-29 вересня - без істотних опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.