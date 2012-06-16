У київському метро піймали злодія, який за дві години вкрав 3 мобільники

15:48, 16 червня 2012
Суспільство
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Співробітники карного розшуку затримали 31-річного чоловіка, який у столичному метрополітені впродовж 2-х годин вкрав у трьох жінок дорогі мобільні телефони.

Крадій мобілок

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві.

За даними міліції, затриманий кишеньковий крадій раніше вже був судимий за аналогічні злочини.

Під час затримання у злодія було вилучено викрадене.

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