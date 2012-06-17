Через падіння крану на будівництві загинув робітник
12:05, 17 червня 2012Суспільство
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Один робітник загинув, ще одного госпіталізовано в результаті падіння баштового крана в Гурзуфі.
Як повідомляє прес-служба Кримського управління МНС, нещасний випадок стався у суботу на будівництві 9-поверхового будинку.
При піднятті металевої арматури 30-метровий кран, який не було введено в експлуатацію, нахилився і впав. Загинув робітник. Кранівника доставлено до лікарні з переломами, закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, гіповолемічним шоком 1-го ступеня.
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