Через падіння крану на будівництві загинув робітник

Як повідомляє прес-служба Кримського управління МНС, нещасний випадок стався у суботу на будівництві 9-поверхового будинку.

При піднятті металевої арматури 30-метровий кран, який не було введено в експлуатацію, нахилився і впав. Загинув робітник. Кранівника доставлено до лікарні з переломами, закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, гіповолемічним шоком 1-го ступеня.