В Україні можуть подорожчати яйця

Голова Ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександра БАКУМЕНКО не виключає, що в Україні до кінця року яйця можуть ще подорожчати.

У телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН О.БАКУМЕНКО пояснив, що на сьогодні відпускні ціни всіх виробників яєць становлять 4-4,5 грн. за десяток. Як зазначив він, в раніше підписаному з урядом Меморандумі виробники не фіксували ніяких певних цін, а домовилися не «підвищувати ціни безпредметно». При цьому, за інформацією О.БАКУМЕНКА, сьогодні ціна фуражного зерна росте, і подорожчання яєць викликане саме подорожчанням кормів.

Щодо прогнозів ціни на яйця до кінця поточного року, то, як сказав О.БАКУМЕНКО, все залежатиме від того, які будуть ціни на фураж, на корми і енергоносії. «Якщо дорожчатимуть, значить, підвищуватимуться ціни на продукцію», - сказав О.БАКУМЕНКО. При цьому йому важко було назвати можливий рівень підвищення цін, зазначивши, що це буде адекватно вартості фуражу. «Думаю, що ціна буде в нормальному коридорі. Нормальний, я думаю, якщо ціна на фураж підвищиться на 20%, то на 20% підвищиться і на яйце, тобто до 5 грн. за десяток (відпускна ціна)», - сказав О.БАКУМЕНКО. Він додав, що на підвищення цін вплинув також чинник сезонності.

О.БАКУМЕНКО також підкреслив, що необхідно, щоб «торгівля не займалася такими речами, коли по 30-40% торгові націнки встановлюються».

Нагадаємо, в Україні за останній період ціна на яйця в роздріб досягла 6 грн./десяток.