20 червня (середа) 2012 року в 11:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«ЧИ БУДЕ В УКРАЇНІ ДЕФОЛТ У 2013 РОЦІ?»

Питання, винесені на обговорення:

• Оцінка світової економічної ситуації.

• Які виклики стоять перед економікою України?

• Як позначаться на економічній ситуації парламентські вибори 2012?

• Чи достатньо в Україні ресурсів для розрахунку за зовнішніми запозиченнями в 2013 році?

• Експертна оцінка ймовірності дефолту в 2013 році.

• Наскільки політика Мінфіну та НБУ відповідає існуючим викликам?

• Яким буде курс гривні в 2013 році?

Учасники круглого столу:

• ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ - директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій

• ДМИТРО СОЛОГУБ - начальник відділу аналізу та досліджень «Райффайзен Банк Аваль»

• МАР'ЯН ЗАБЛОЦЬКИЙ - аналітик АТ «Ерсте Банк»

• ВАСИЛЬ ЮРЧИШИН - директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова

• СЕРГІЙ СОБОЛЄВ - народний депутат України, глава опозиційного уряду

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