В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи буде в Україні дефолт у 2013 році?»
20 червня (середа) 2012 року в 11:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«ЧИ БУДЕ В УКРАЇНІ ДЕФОЛТ У 2013 РОЦІ?»
Питання, винесені на обговорення:
• Оцінка світової економічної ситуації.
• Які виклики стоять перед економікою України?
• Як позначаться на економічній ситуації парламентські вибори 2012?
• Чи достатньо в Україні ресурсів для розрахунку за зовнішніми запозиченнями в 2013 році?
• Експертна оцінка ймовірності дефолту в 2013 році.
• Наскільки політика Мінфіну та НБУ відповідає існуючим викликам?
• Яким буде курс гривні в 2013 році?
Учасники круглого столу:
• ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ - директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій
• ДМИТРО СОЛОГУБ - начальник відділу аналізу та досліджень «Райффайзен Банк Аваль»
• МАР'ЯН ЗАБЛОЦЬКИЙ - аналітик АТ «Ерсте Банк»
• ВАСИЛЬ ЮРЧИШИН - директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова
• СЕРГІЙ СОБОЛЄВ - народний депутат України, глава опозиційного уряду
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