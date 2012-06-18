Волинських чиновників даремне смикали: ніякої бомби в ОДА

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області.

Як поінформував після огляду будівлі начальник міліції Волинської області Богдан Щур, у приміщенні проведені оперативно-пошукові заходи, для виявлення можливої вибухівки залучали службових собак. Проте інформація про замінування не підтвердилася.

Міліціонери уже встановили таксофон, із якого надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі.

Нині порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Правоохоронці активно працюють над тим, щоб встановити особу зловмисника.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 червня, о 15.45 в чергову частину УМВС України у Волинській області від чергового Територіального управління МНС у Волинській області надійшло повідомлення про те, що о 15.35 по телефонній лінії «101» невідома особа повідомила про замінування приміщення Волинської обласної державної адміністрації та обласної ради за адресою: м. Луцьк, вул. Київський майдан, 9.

Правоохоронці евакуювали всіх працівників ОДА.

На місці події працювали більше 50 правоохоронців та рятувальників.