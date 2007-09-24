«ПриватБанк» обіцяє 100 тисяч тому, хто допоможе затримати грабіжників

КБ «ПриватБанк» оголосив винагороду в 100 тис. грн. за надання допомоги із затримання злочинців, які здійснили напади на відділення банку.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ із посиланням на лист «ПриватБанку» до керівництва МВС.

Як повідомлялося, впродовж літа ц.р. на відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» було скоєно три напади з використанням вогнепальної зброї. В результаті установі завдано збитків на суму понад 153 тис. грн., персоналу й клієнтам завдано травми морально-психологічного характеру. На жаль, на сьогодні ці злочини не розкриті.

Нагадаємо, 28 серпня було пограбовано відділення «ПриватБанку» по проспекту Маяковського, 73 (Деснянський район). Невідомі викрали 30 тис. грн. і 6 тис. дол.

17 липня на Харківському шосе було пограбовано відділення «ПриватБанку». Сума викрадених грошей становила близько 37 тис. грн.

Вранці 4 червня ц.р. у Дарницькому районі по вулиці Анни Ахматової, 14-а, було скоєно озброєне пограбування відділення «ПриватБанку».