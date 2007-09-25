НУ-НС внесе на розгляд нової ВР програму подолання наслідків Чорнобиля

Блок „Наша Україна – Народна Самооборона” внесе на розгляд у нову Верховну Раду України програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи .

Таку заяву зробив на мітингу в Овручі Житомирської області, кандидат в народні депутати від блоку „Наша Україна – Народна Самооборона”, голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної організації блоку.

Як відзначив Ю,ПАВЛЕНКО, і досі в Україні немає чіткої державної політики подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, не проводиться дозиметричний контроль, належним чином не сплачуються оздоровчі постраждалим від аварії.

„Як захистити 40% території і половину населення Житомирщини, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС? Це питання стосується не лише нашої області, а й країни в цілому. З цією метою наш блок розробив спеціальну Чорнобильську програму, яку внесе на розгляд Верховної Ради, обраної 30 вересня”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він також підкреслив, що, на його переконання, демократична більшість у парламенті обов’язково підтримає цю програму.