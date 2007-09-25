Бойко пообіцяв втримати долар

Представник Партії регіонів, міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО обіцяє, що обвалу долара не буде.

Про це він заявив учора під час передвиборних теледебатів з представниками Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на Першому Національному телеканалі.

«Ми не допустимо обвалу долара. Хто, що б з експертів не говорив, – ми ці політичні страшилки чуємо вже давно, – ми захистимо свою національну валюту, і не допустимо її здешевлення», - заявив Ю.БОЙКО. За його словами, це досягатиметься жорсткою монетарною політикою, яка і зараз проводиться урядом.

У свою чергу, представник НУ-НС Павло ЖЕБРІВСЬКІЙ підкреслив, що падіння або підвищення курсу долара жодним чином не залежить від уряду, оскільки це питання в компетенції НБУ.

За його словами, представники Кабінету Міністрів роблять свої заяви за принципом: «все, що хороше, – це уряд, все, що погане, – це інші».